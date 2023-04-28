MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
"MSB işçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamalrına çevrildi. Peki, 2023 MSB işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
MSB işçi alımı sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu. Peki, MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, https://personeltemin.msb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!
TMSY SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakanlık, ayrıca MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek Engelli ve Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar Statüsünde sürekli işçi alım sınav sonuçlarını da açıkladı.
45 kişinin alınacağı sınav sonuçları yine "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, 1115 kişinin alınacağı sınav sonuçlarına kimlik numarası ile ulaşabilecek.
MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ; subay, astsubay, devlet memuru, işçi gibi farklı alanlara istihdam sağlanacağı Bakan Hulusi Akar tarafından duyurulmuştu. Ancak başvuru tarihleri belli olmadı.
MSB KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
MSB tarafından yapılacak olan 30 bin 62 personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Kadro ve branş dağılımlarının da açıklanması bekleniyor.
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- MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
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