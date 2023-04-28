TÜRKPA’da KKTC gözlemci üye oldu

Dünyanın yaşadığı sorunlar karşısında çözüm ve uzlaşı arayışı için parlamenter diplomasisinin doğru bir yaklaşım olduğunu savunan Meclis Başkanı Şentop, "Geleneksel diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı noktalarda, parlamenter diplomasi ile çözüme ulaşılabilir. Küresel salgın sürecinin etkileri geçmeden Ukrayna'da alevlenen ve bir yılı deviren savaş, dünya ekonomisinin ne kadar hassas bağlarla birbirine bağlı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı" ifadelerine yer verdi.





"TÜRK HALKLARI KENDİNE YABANCILAŞIYOR"

Şentop, 'aile kurumu' vurgusu yaparak, "Aile kurumu ve geleneklerimiz, yabancı ve yapay figürlerin etkisine giren gençlerin kişiliğinde olması gereken yeri alamamaktadır. Bağımsız devletlere sahip olan toplumlar bile bu etkiler karşısında değerlerini kaybederken, farklı devletlerin sınırları içinde yaşayan Türk halkları kendine yabancılaşmak bakımından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu. Şentop, Kırım'da ve başka coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının küresel güç mücadelesinin bir piyonu olmasını kabul etmediklerini söyleyerek, "Kendi kültürleri ve benlikleri ile bağlı bulundukları devlete yararlı vatandaşlar olarak müreffeh bir geleceğe sahip olmalarını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı. Şentop, sesi çok çıkan bazı lobilerin, uluslararası barış ve istikrarı tesis etme iddiasındaki devletleri esir aldığını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu devletlerden beklenen ara buluculuk veya hakemlik görevi çoğu zaman hakkaniyete aykırı olarak icra edilmektedir. Bu durumu maalesef Karabağ konusunda güncel olarak bazı ülkelerin tavırlarında apaçık görmek mümkündür" dedi.