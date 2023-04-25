SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku! Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlamak isterken hüsrana uğradılar: AK Parti'ye destek sürüyor

"BAYRAMI ANADOLU'DA GEÇİRDİM, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bayramı Anadolu'da geçirdiğini ifade ederek yanıt veren Çarkoğlu, gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga olmadığını söyledi. Çarkoğlu, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının yeterince dinamik olmadığını da belirtti. "Böyle bir heyecan olmadığı takdirde seçim günü sahada büyük bir fark görmeyebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım" diyen Çarkoğlu, DSP ile AK Parti'yi kıyasladı.

FONDAŞLARIN YÜZLERİ BİR ANDA DÜŞTÜ

AK Parti'nin DSP'nin durumunda olmadığını, sahada böyle bir durum görmediğinin altını çizen Çarkoğlu, "Böyle bir çöküş görmüyoruz, AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" dedi. Çarkoğlu'nun o sözleri sonrası sunucu Ebru Baki, İsmail Saymaz ve Murat Kubilay'ın yüzleri düştü.