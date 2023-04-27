Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
"Sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gidecek. Peki, Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
"Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sandıkta görev almak isteyenler YSK açıklamaları takip ediyor. Peki, Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
SEÇİM GÖREVLİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken beklentiler önümüzdeki hafta içinde isimlerin belli olması yönünde.
SEÇİM GÖREVLİLERİ NE YAPAR?
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
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