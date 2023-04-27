Mutfak videosu çeken Kılıçdaroğlu’nun mütevazılık maskesi düştü! İşte mitinglere gittiği özel uçağı

MUSTAFA VARANK PAYLAŞTI: BU ÖZEL UÇAK KİMİN?

TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu. Özel uçağın 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için kiralandığı ortaya çıktı.

THY'nin 11:50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim.



Apronda yine bir özel uçak var...



Tahmin edin; kim kiralamış?



Evet, bildiniz!



Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu. pic.twitter.com/Vu2IBA1SCM — Mustafa Varank (@varank) April 27, 2023

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

THY'nin 11:50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu.