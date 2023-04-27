Elazığ’da 7. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek oturdukları apartmanın 7. katından düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İşte detaylar…
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen kazada 7. kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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