Muğla’da öğretmen servisini taşıyan şoför kontrolünü kaybetti: 10 yaralı!

Yaralılardan Pakize Yaman H. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların bazıları ayakta tedavi edilip taburcu oldular. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sürdürüyor.

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.