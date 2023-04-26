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Bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiği! Bir buçuk yıldır çalışıyoruz dedi ama YSK'ya bildirmeyi unuttular

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiği! Bir buçuk yıldır çalışıyoruz dedi ama YSK’ya bildirmeyi unuttular

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine doğru yol alırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında seçim güvenliğine bir buçuk yıldır çalıştıklarını söylerken CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlilerinin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

14 Mayıs seçimlerine artık az bir süre kalırken Türkiye hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayları için sandık başına gidecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun adayı oldu.

KILIÇDAROĞLU YİNE ALAY KONUSU OLDU

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." diyen CHP Genel Başkanı, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

YSK'YA LİSTE VERMEYİ UNUTTULAR!

Oysa CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı.

Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.

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OY KULLANAMAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında düzenlenen referandumda da adres değişikliği nedeniyle de oy kullanamamıştı.

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