Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?

Başkan Erdoğan "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.