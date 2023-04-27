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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?

"3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Engelli atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

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