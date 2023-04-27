Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı? Son dakika:Sebebi belli oldu! 25 Nisan Kanal7, Ülke TV canlı yayını neden kesildi, ne oldu?

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.

"UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"

Oldukça yoğun bir gün geçirdi Başkan Erdoğan. Canlı yayın biraz geç başlayınca bir aksaklık var mı var diye düşünülmüş ve bir gecikme yaşandığı tahmin edilmişti.

Program başladıktan kısa bir süre canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bunun ardından yayına bir süre ara verildi. Bu esnada biz de tüm kaynaklarımıza sorduk. Kendisi canlı yayına dönerek üşüttüğünü ve ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.