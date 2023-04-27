Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı? Son dakika:Sebebi belli oldu! 25 Nisan Kanal7, Ülke TV canlı yayını neden kesildi, ne oldu?
Başkan Erdoğan 25 Nisan Salı akşamı 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınına konuk oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlarken canlı yayına ara verildi. Konuya ilişkin açıklama gelerek sebebi aktarıldı. Başkan Erdoğan canlı yayında, "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Başkan Erdoğan 25 Nisan Salı akşamı 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınına konuk oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlarken canlı yayına ara verildi. Konuya ilişkin açıklama gelerek sebebi aktarıldı. Başkan Erdoğan canlı yayında, "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ülke TV ve Kanal7 ortak yayının bir anda kesilmesinin ardından Başkan Erdoğan'nın sağlık durumu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama canlı yayının devamında Başkan Erdoğan'dan geldi.
CANLI YAYININ KESİLME NEDENİ BELLİ OLDU!
Başkan Erdoğan canlı yayının kesilme nedenini şu şekilde aktardı:
"Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.
ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TRENİ 26 NİSAN'DA AÇILIYOR
"Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan da affımı istiyorum. Yarın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışımız var. Onu da gerek Yozgat, gerek Kırıkkale, Sivas olmak üzere yapacağız. Tüm bu illerdeki vatandaşlara hayırlı olsun diyoruz. Yarın inşallah birlikte olmak ümidiyle."
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.
"UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"
Oldukça yoğun bir gün geçirdi Başkan Erdoğan. Canlı yayın biraz geç başlayınca bir aksaklık var mı var diye düşünülmüş ve bir gecikme yaşandığı tahmin edilmişti.
Program başladıktan kısa bir süre canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bunun ardından yayına bir süre ara verildi. Bu esnada biz de tüm kaynaklarımıza sorduk. Kendisi canlı yayına dönerek üşüttüğünü ve ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Erdoğan'ın yarın da yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek.
"PROGRAMLARINDA İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programların iptal olmadığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün.
Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var. Bu program da şu an için ertelenmedi.
"YOĞUN TEMPO NEDENİYLE YORULMUŞ OLABİLİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu. Dolayısıyla yorulmuş olabilir.
İşte Ülke TV canlı yayınında Başkan Erdoğan tarafından yapılan önemli açıklamalar...
KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?
"Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım.
"Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz."
"VATANDAŞI RAHATLATACAK TEDBİRLER ALINACAK"
"Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine verecek düzenlemelerde yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya özen gösterdik."
"KARADENİZ GAZININ SAĞLADIĞI FAYDALAR GÜNLÜK HAYATTA DA FARK EDİLECEK"
"Bu yılda artık doğalgaz üreticisi olan bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu. Vatandaşlarımız Karadeniz gazının sağladığı faydaları günlük hayatta farkına varacak. Bununda kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak."
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