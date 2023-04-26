Bakan Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, "Daima milletini düşünen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 113 bin konutumuzun inşa çalışmaları başladı. Yine Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da ilk konutları birkaç gün önce teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin destekleriyle 319 bin yeni yuvamızı bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaraları tamamen saracağız. İstanbul'a Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Her iki yakada, 39 ilçemizde gece gündüz demeden çalışıyor; İstanbul'u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. 2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. 'İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden' diyoruz. Hedefimizi açıkladık. İstanbul'daki riskli 1.5 milyon yapı stoğunu yenileyeceğiz. Bunun için 500 bini Anadolu'da olacak. 500 bini Avrupa yakasında yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız" dedi.