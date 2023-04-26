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Personel alım kararı Resmi Gazete'de! O bakanlığa 2 bin 431 personel alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri...

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Personel alım kararı Resmi Gazete’de! O bakanlığa 2 bin 431 personel alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 28 Nisan-8 Mayıs arasında kabul edilecek. İşte detaylar...

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