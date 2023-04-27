SİVAS deprem son dakika! 27 Nisan Perşembe Malatya, Maraş, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ
Son dakika haberleri... Sivas 27 Nisan Perşembe günü saat 18.33 civarında 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Gürün merkezli gerçekleşen depreme ilişkin detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Sivas'ta deprem mi oldu?", "Sivas son dakika kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularını araştırıyor. İşte AFAD-KANDİLLİ 27 Nisan son depremler listesi..
Sivas'ta deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar hala sürüyor. 27 Nisan Perşembe günü Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33 civarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD DUYURDU: SİVAS DEPREM SON DAKİKA!
AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-04-27
Saat:18:33:43 TSİ
Enlem:38.809 N
Boylam:37.338 E
Derinlik:7 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2023
2023-04-27 18:33:43 38.809 37.338 7.0 MW 4.3 Gürün (Sivas) 579151
2023-04-27 18:25:27 37.606 37.154 7.9 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 579150
2023-04-27 18:21:57 37.36 36.774 8.27 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 579149
2023-04-27 18:14:33 37.938 36.507 7.01 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 579145
2023-04-27 18:13:27 37.121 28.444 6.99 ML 1.4 Ula (Muğla) 579148
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- SİVAS deprem son dakika! 27 Nisan Perşembe Malatya, Maraş, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ
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