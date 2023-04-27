SİVAS deprem son dakika! 27 Nisan Perşembe Malatya, Maraş, Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ

Sivas'ta deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından artçı sarsıntılar hala sürüyor. 27 Nisan Perşembe günü Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33 civarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?