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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı: Millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biri

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 27 Nisan e-muhtıra paylaşımı: Millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biri

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." dedi. Mesajında demokrasi vurgusu yapan Çelik, "Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz." ifadelerine yer vedi.

AK Partili Ömer Çelik, "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE AHLAKSIZLIĞI!"

"27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişimin kağıt parçasına döndüğünü belirtti.

Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıraların geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gasp etme dönemine son verilmiştir.

"14 MAYIS GÜNÜ GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz."

27 Nisan e-muhtırası’nın yıl dönümü 27 NİSAN E-MUHTIRASI'NIN YIL DÖNÜMÜ

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