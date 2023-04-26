Sudan’daki Türk vatandaşları İstanbul’a getirildi

Evlerinde yedi gün sıkıntı çektiklerini söyleyen Şükrü Tapan, "Öncelikle, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' çok önemli bir cümle, bunun kıymetini yüz sene sonra da olsa anlıyoruz. Memleketimize sahip çıkacağız ki aynı Sudan gibi karışmasın. Bunun için diyorum ki Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Olayların başlayacağı zaten bir aydır konuşuluyordu. Yıllardır da konuşuluyor. Fakat son on günde çok şiddetlendi. Evlerimizde yedi gün sıkıntı çektik. Bizim için en büyük endişe geride kalan birçok insan var. Biz ilk kafileyiz. Bizim gibi orada en az on kafile var, onların buraya gelmesi bizim en büyük endişemiz. Şu anda bizim sevinmeye bile hakkımız yok diyebilirim." şeklinde konuştu.

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