Kentsel dönüşümde çifte fırsat! Tarihi kampanyada kritik detaylar





FAİZİN YARISI DEVLETTEN

Paket kapsamında, faiz oranı yüzde 1.49 olarak uygulanıyor. Ancak sağlanan devlet desteğiyle hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı düşüyor. Bu kapsamda, 10 yıl vadeyle sunulacak konut yapım kredilerinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0.79, devlet katkısı oranı yüzde 0.70. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0.89, devlet katkısı oranı yüzde 0.60 olarak uygulanıyor. 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak işyeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1.09, devletin katkısı da yüzde 0.40 olarak uygulanıyor. Öte yandan, güçlendirme kredisi de kullanılabiliyor. 320 bin liraya kadar olan kredilerde hak sahiplerince ödenecek faiz oranı yüzde 0.99, devlet katkısı oranı da yüzde 0.40 olarak belirlendi.