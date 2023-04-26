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Son dakika | Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Son dakika | Adana’da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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