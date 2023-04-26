7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ’milleti hakir gördüklerini’ itiraf etti! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok kaleme aldı

2023 dünyası için minnacık olsa da Cumhuriyet'in kurucu partisi için kuşkusuz büyük bir adım!

Kemal Bey, CHP'nin medya mahallesindeki "Ev hanımları cahil oldukları için, makarna ve kömür aldıkları için AKP'ye o veriyor" türünden yayınlara da bir el atmalı.

Şunun şurasında seçimlere ne kaldı?

Biraz sabretsinler...

Eğer kazanırlarsa, "15

Mayıs sonrası takiye yapmak zorunda kalmayacağız" diye vaatlerde bulunan Canan Kaftancıoğlu'nun da vurguladığı gibi, kaldıkları yerden gündelik faşizme devam edecekler.