Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den 7'li koalisyona isyan etti: Maskelerinizi düşürürüm
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP'nin fonlandığı gazeteci ve sosyal medya trollerinin kendisine saldırmasına isyan etti. İnce, 7'li koalisyona seslenerek "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" dedi.
7'li koalisyonun ortak adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak değerlendirilen Muharrem İnce, CHP'nin kendisine basın ve sosyal medya üzerinden trol saldırısı düzenlediğini belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Muharrem ince kendilerinin tüm iyi niyetlerine rağmen özellikle CHP kanadından saldırıların sürdüğünü vurguladı.
İnce, "CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.
"OYLARI BÖLÜYOR" KORKUSU
14 Mayıs seçimleri öncesi "oyları bölüyor" endişesiyle Muharrem İnce'ye topyekun savaş açan CHP kanadı, kendisine adaylıktan çekilmesi için de anti-demokratik teklifler sunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF FİNAL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açıköğretim Fakültesi finalleri online mı, nasıl olacak?
- Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika açıklaması geldi mi? Kamu işçisi zam görüşmeleri belli oldu mu, açıklandı mı?
- EYT'liye prim indirim müjdesi geldi! SGK tabloyu açıkladı! 500 TL ila 3.753 TL arasında olacak! 5 puanlık indirim şartı...
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 26 Nisan Müşterek, Müstakil arsa kura sonuçları kazananların İSİM LİSTESİ! Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik...
- MEB son dakika açıkladı! LGS 2023 örnek soruları yayımlandı! 8. sınıf sözel ve sayısal sorular...
- 25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺
- Doğalgaz bu ay bedava mı olacak? Nisan ayı doğalgaz faturası gelecek mi, ödenecek mi?
- Ticari araçlarda 2023 ÖTV indirimi ne zaman başlayacak, başladı mı? Kimleri kapsıyor, başvuru şartları neler? Taksi, minibüs, otobüs, dolmuş...
- TOKİ'den yeni hamle! Aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olun! 78.277 lira peşinata 101 metrekare daire! Ödeme levhası çıktı: %10+20 yıl vade...
- BEN BU CİHANA SIĞMAZAM yeni bölüm izle! 25 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam ATV canlı, kesintisiz, full 28. bölüm, HD seyret!
- AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav giriş ekranı ne zaman açılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!