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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den 7'li koalisyona isyan etti: Maskelerinizi düşürürüm

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den 7’li koalisyona isyan etti: Maskelerinizi düşürürüm

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP'nin fonlandığı gazeteci ve sosyal medya trollerinin kendisine saldırmasına isyan etti. İnce, 7'li koalisyona seslenerek "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" dedi.

7'li koalisyonun ortak adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak değerlendirilen Muharrem İnce, CHP'nin kendisine basın ve sosyal medya üzerinden trol saldırısı düzenlediğini belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Muharrem ince kendilerinin tüm iyi niyetlerine rağmen özellikle CHP kanadından saldırıların sürdüğünü vurguladı.

İnce, "CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.

"OYLARI BÖLÜYOR" KORKUSU
14 Mayıs seçimleri öncesi "oyları bölüyor" endişesiyle Muharrem İnce'ye topyekun savaş açan CHP kanadı, kendisine adaylıktan çekilmesi için de anti-demokratik teklifler sunmuştu.

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