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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından terörist başı Öcalan ile görüşüldü iddiasına yanıt: Kesinlikle yalan

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından terörist başı Öcalan ile görüşüldü iddiasına yanıt: Kesinlikle yalan

Son dakika haberleri... İktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek verme kararı aldı.

ALGI OPERASYONU BAŞLADI!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'ye, PKK'dan da destek geldi. Bu gelişmeler halkın tepkisini çekerken, dün ortaya iktidarın terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmesi için İmralı'ya bir heyet gönderdiği iddiası atıldı.

Bu iddia PKK'ya yakın yayın organlarından yayılırken, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, iddiayı geniş kitlelere yayma görevini üstlendi.

Demirtaş, yaptığı çirkin paylaşımda, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim öncesi maksatlı bir iftiranın ortaya atıldığını söyledi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

KALIN: KESİNLİKLE YALAN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderilmesinin sözkonusu olmadığını vurguladı.

Kalın şu ifadeleri kullandı:
"İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır."

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