Son dakika: Cumhurbaşkanlığından terörist başı Öcalan ile görüşüldü iddiasına yanıt: Kesinlikle yalan

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır."

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