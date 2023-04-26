Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek? Ankara Sivas hızlı tren durakları! YHT bilet fiyatları açıklandı mı 2023?

SEFER SAYILARI NASIL OLACAK?

Şu anda günlük 3 sefer olarak Ankara – Sivas arasında planladık ama gelecek yolcu talebine göre de bu yeniden değerlendirilebilir. Ankara – İstanbul arasında bir hafta önceden bütün biletleri bitiyor sefer sayılarımızı artırmamıza rağmen. Vatandaşımız bu konforu sevdi, hakikatten bu da sevilecek bir konfor.

Hem de güvenli yüzde 100 güvenli bir şekilde bu hızlı trenler seyahat ediyorlar. İnşallah diğer yatırımlarımızın başına. Şu an Türkiye'de 13.890 km demir yolu ağımız var. 2.200 km'si hızlı tren. Devam eden 3.500 km var..