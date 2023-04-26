Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek? Ankara Sivas hızlı tren durakları! YHT bilet fiyatları açıklandı mı 2023?
"Ankara Sivas hızlı tren hattı açıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Bu noktada vatandaşlar, Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek, fiyat fiyatları ne kadar olacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşte haberin detayları...
"Ankara Sivas YHT hattı bugün saat kaçta açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a gelerek açılışını yapacağı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı için nefesler tutuldu. Açılış için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar, Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara Sivas arası kaç dakika, kaç km sürecek? sorularını gündeme taşıdı. İşte, merak edilenler...
ANKARA SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışı Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.
Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.
İSTASYONLAR
Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.
4 İLİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR
Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşacağı gibi bu hattın, kara yolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.
SEFER SAYILARI NASIL OLACAK?
Şu anda günlük 3 sefer olarak Ankara – Sivas arasında planladık ama gelecek yolcu talebine göre de bu yeniden değerlendirilebilir. Ankara – İstanbul arasında bir hafta önceden bütün biletleri bitiyor sefer sayılarımızı artırmamıza rağmen. Vatandaşımız bu konforu sevdi, hakikatten bu da sevilecek bir konfor.Hem de güvenli yüzde 100 güvenli bir şekilde bu hızlı trenler seyahat ediyorlar. İnşallah diğer yatırımlarımızın başına. Şu an Türkiye'de 13.890 km demir yolu ağımız var. 2.200 km'si hızlı tren. Devam eden 3.500 km var..
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