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Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Kartal’da park halindeki İETT otobüsü yandı

Kartal'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.

Kartal'da park halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti.

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