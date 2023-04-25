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Son dakika | İstanbul Bahçelievler'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş açanlar tutuklandı

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika | İstanbul Bahçelievler’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş açanlar tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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