KIZILELMA Teknofest 2023’e katılmak için Atatürk Havalimanı’na geldi
İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest 2023 etkinliklerine hazırlıkları devam ediyor. Teknofest’te katılacak olan Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bugün Çorlu Havalimanı’ndan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. KIZILELMA'ya gökyüzünde AKINCI eşlik etti.
Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e uçarak geldi.
ÇORLU'DAN HAVALANDI İSTANBUL'A İNDİ
Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan, TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12:32'de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13:09'da başarıyla indi. Bu uçuş ile Bayraktar KIZILELMA ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar KIZILELMA'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA eşlik etti.
SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan – 1 Mayıs günleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda milletimizle buluşacak olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.
TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE
Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.
REKOR SÜREDE UÇTU
Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Geçen hafa 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama katetti. Geçen haftaki uçuşlar kapsamında yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini testlerde 630 km/sa hıza ulaşarak başarıyla tamamladı. Dün gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra ederek Baykar'ın insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya kondu.
AKILLI FİLO OTONOMİSİYLE GÖREV
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.
BAYKAR 2023'E İHRACATLA BAŞLADI
Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.
İHRACAT REKORU
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.
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