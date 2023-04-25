Malatya’da deprem! 25 Nisan Adıyaman, Elazığ Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD Kandilli deprem son dakika!

Son dakika haberleri... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerden de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?