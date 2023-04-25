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Malatya'da deprem! 25 Nisan Adıyaman, Elazığ Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD Kandilli deprem son dakika!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Malatya’da deprem! 25 Nisan Adıyaman, Elazığ Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD Kandilli deprem son dakika!

Son dakika haberleri... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerden de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?

Son dakika haberleri... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa gibi illerden de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 11.34 kilometre olarak ölçüldü

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-04-25
Saat:21:48:11 TSİ
Enlem:38.239 N
Boylam:38.638 E
Derinlik:11.34 km

2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-04-25 21:48:11 38.239 38.638 11.34 MW 4.0 Pütürge (Malatya) 578559
2023-04-25 21:33:59 38.102 38.232 7.01 ML 2.6 Çelikhan (Adıyaman) 578554
2023-04-25 21:28:05 38.431 39.043 10.62 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 578557
2023-04-25 21:24:12 38.141 37.892 6.96 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 578555
2023-04-25 21:22:29 38.578 37.442 10.46 ML 1.2 Darende (Malatya) 578556
2023-04-25 21:16:18 39.02 40.287 6.12 ML 1.4 Merkez (Bingöl) 578558
2023-04-25 21:13:02 37.252 36.986 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 578552
2023-04-25 21:08:01 37.868 36.276 19.14 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 578553

2023-04-25 21:04:39 38.125 37.896 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 578550
2023-04-25 21:01:14 38.071 37.667 9.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 578551
2023-04-25 21:00:08 38.179 38.139 6.94 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 578549
2023-04-25 20:57:44 38.188 38.686 7.22 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 578547
2023-04-25 20:51:30 38.292 38.245 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 578546
2023-04-25 20:47:30 36.802 36.305 7.0 ML 2.0 Dörtyol (Hatay) 578545
2023-04-25 20:46:40 40.812 31.746 13.55 ML 1.6 Merkez (Bolu) 578548
2023-04-25 20:43:52 37.661 35.388 7.09 ML 1.4 Aladağ (Adana) 578542
2023-04-25 20:42:24 37.419 36.876 7.0 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 578543
2023-04-25 20:40:12 38.071 38.339 7.73 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 578544
2023-04-25 20:35:33 37.835 36.186 7.17 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 578541
2023-04-25 20:31:03 38.302 38.316 9.37 ML 2.6 Battalgazi (Malatya) 578531

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