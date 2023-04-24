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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Biden’a sert tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

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