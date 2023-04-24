Devlet Bahçeli’den Kastamonu’da önemli açıklamalar

"TEK EKSİK FİİLİ İŞGALİN OLMAMASIDIR. KILIÇDAROĞLU BU ALÇAK GÖREVE TALİPTİR, ETNİK VE MEZHEP KIŞKIRTICILIĞINA SOYUNMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek konuşmalarını sürdüren Devlet Bahçeli,"Bugün istenen başımız değil midir, bugün istenen boynumuz değil midir, bugün istenen hayatımız, milletimiz ve devletimiz değil midir" sorusunu sorarak konuşmasını sürdüren Bahçeli, "Bozgunculuk bugün de vardır, bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir, etnik ve mezhep çatışmacılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizden provakasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş'ı, Soroscu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan içişgal cephesi Kılıçdaroğlu ile emel ve eylem birlikteliği içerisindedir. Zillet ittifakı İHA'lardan, SİHA'lardan, diğer yerli ve milli savunma ürünlerinden rahatsızdır. Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra ABD'yi memnun edeceğiz, Rusya'ya da NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. S400 hava sisteminin tehlikelerini bertaraf edeceğiz.' Yani egemenlik haklarımızı, devletin onurunu ayağa düşüreceklerini vaat ediyorlar. Temiz para bulduk yalanıyla aldatıyorlar. Meğer uyuşturucu tacirlerinden tutun da tefecilere kadar düşüp kalkmadıkları mihrap kalmamış. Ortada ne para var, ne de parayı aklından geçiren. Hep yalan, tam yalan, sürekli yalan. Olay budur Ne kadar histerik tip varsa, ne kadar güvenlik tehdidi ve kanun kaçağı zihniyet görülüyorsa CHP'nin, İYİ Parti'nin ve diğerlerinin dibindedir" ifadelerini kullandı.