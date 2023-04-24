Çalışır durumdaki tesisi kapattı 1 buçuk milyon çöpe gitti! Mansur Yavaş ’cumhurbaşkanlığı yardımcısı’ hayallerine daldı

Baskılara dayanamayan esnaf dükkânlarını terk ederek işletmelerini kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca, boş çalıştırılan makinaların elektrik masrafları üzerine bir de bakım onarım masrafları da Ankaralı vatandaşlara fatura edildi. Bu kadar geciken, bu kadar oyalanan bir sürecin mimarı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın ekmeğine göz dikmiş, sporcuların antrenman yapmalarını engellemiştir. Ankaralı vatandaşları hem maddi hem manevi zarara uğratılmıştır. Bu mağduriyetin, bu beceriksizliğin ve iş bilmezliğin hesabı sandıkta sorulacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN