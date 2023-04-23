"23 Nisan bugün açık mı, bayramda açık mı?" soruları arama motorlarında hız kazandı.Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 23 Nisan Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? Anıtkabir bayramda açık mı 2023?