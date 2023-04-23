23 Nisan Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? Anıtkabir bayramda açık mı 2023?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı kutlu olsun. Bu yıl Ramazan Bayramı ile 23 Nisan aynı tarihlere denk geldi. 23 Nisan nedeniyle Anıtkabir'de yapılacak olan kutlama töreninin saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce vatandaş, "23 Nisan Anıtkabir saat kaça kadar açık, bayramda açık mı 2023?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Anıtkabir çalışma saatleri...
"23 Nisan bugün açık mı, bayramda açık mı?" soruları arama motorlarında hız kazandı.Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 23 Nisan Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? Anıtkabir bayramda açık mı 2023?
23 NİSAN ANITKABİR TÖRENİ SAAT KAÇTA 2023?
TBMM tarafından ilk 23 Nisan 2023 kutlama program saat 09:15'te TBMM Atatürk anıtında yapılacak. Ardından saat 09:15 itibari ile Anıtkabir 23 Nisan programı gerçekleştirilecek.
Saat 10:00'da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni düzenlenirken saat 12:30 da ise 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu yapılacak.
ANITKABİR 23 NİSAN BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30
15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:000
1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Bu saatlerin dışında ne yazık ki Anıtkabir'in ziyaret edilmesine kesinlikle izin verilmiyor.
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