Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! 4 günde 21 terörist öldürüldü

Bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanına koşan Mehmetçiğin, depremin yanı sıra terörle mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğini anlattı.

Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını bildiren Akar, milleti layık olduğu seviyeye çıkarmak için Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri tek tek yok ederek yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bu yürüyüşün, en başta terör aracılığıyla durdurulmak istendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz."