Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
"Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusu yaşanan son dakika gelişmelerin ardından araştırılmaya başladı.Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. Birçok kişi Rıza Kayaalp'in hayatı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in hayatı...
"Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son dakika haberine göre; Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Peki, Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı...
12'İNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.
RIZA KAYAALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Rıza Kayaalp 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.
İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.
İlk Uluslararası madalyasını Yozgat GEM'de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ'de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim'in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
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- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
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