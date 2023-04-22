Bakan Soylu ABD ve Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı: Ambargo koydu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılğı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 2023'te 31 terör olayını engellediklerini ifade ederek "PKK, fark etmeksizin Kürt'üne de Arap'ına da eylemlerini yaptırabiliyor. Onlarca olayı yakalıyoruz. Fransa, Amerika ve Avrupa'nın başka ülkeleri burada eğitim veriyorlar. " dedi. Soylu ayıca Avrupa ve ABD'nin Türkiye aleyhindeki amaçları hakkında dikkat çeken konuşmasında "Türkiye'nin bugünkü durumuna 'tam bağımsızlık' deniyor. Siz enerjinizi bağımsızlaştırırsanız, havalimanınızı yaparsanız, köprülerinizi yaparsanız bu tam bağımsızlık yolunda attığınız adımlardır. Kanada bize ambargo koymuştu. Amerika bize ambargo koydu. Türkiye'yi kısıtlamaya çalıştılar. " dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Avrupa ve Amerika'nın PKK/PYD'yi desteklediğini söyleyen Soylu, "Türkiye tek bir vatandaşı da kalsa o terör devletini kurdurmaz", ifadelerini kullandı.
AMERİKA YANI BAŞIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYOR
Türkiye turizm açısından rekor kırdı. İhracatta rekor kırdı. Geçen yıl Doğu ve Güney Doğu'da üniversite öğrencisi açısından rekor kırdı. Kış turizminde rekor kırdık. Türkiye tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Avrupa'nın kaçak göçmen endişesi yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Avrupa'nın bizim gibi komşuları yok. Bizim otoritesi olmayan komşularımız var. Buna rağmen Türkiye kendi istikameti açısından önemli adımlar atıyor. Gezi olaylarını yaşamış ve takılıp kalmamış. İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diyorlar. Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nı, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmadığını düşünelim. Yavuz Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim. Burası İpek Yolu'nun kalbi olacak. Bütün maliyetlerle karşı karşıya kalmasına rağmen, Türkiye bu maliyeti ödedi. Mahallenizdeki evlerin, okulların yıkıldığını yakıldığını düşünsenize. Türkiye 2012'de Gezi olaylarından sonra yatırımların kesilmesi için bir dizi olaylarla karşı karşıya kaldı. Bir de dünyanın elinde olmayan salgın eklendi. Dünyanın en büyük göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Bunun her türlü maliyeti var. Amerika, yanı başımızda terör devleti kurmak istiyor. Bu terör devletini kurduğu andan itibaren maliyeti var. Önlem alıyoruz. Buna karşı 4 büyük operasyon yaptık.
DAĞLARDA 86 TERÖRİST VAR
Amerika kalkmadan bu risk kalkmaz. Afganistan'ı ne hale getirdi. Bir Amerikalı olsam bu hale üzülürüm. İnsanlar uçakların tekerlerinden sarktı. Irak'ın kendisini toparlaması, Suriye'nin kendisini toparlaması kolay bir olay değil. Kalıcı maliyetler var. Bu kolay bir iş değil. Amerika uzun zamandan beri terör devletini kurmak istiyor. 40 yılı aşkındır Türkiye mücadelesini veriyor. 86 tane dağlarda terörist kalmış. Türkiye bunun mücadelesini veremeyecek mi... Dün Hakkari'deydim, orada Kato Marinos bölgesi terör örgütünün lojistik bölgesiydi. Biz Kato'ya operasyon yaptığımızda yüzlerce terörist vardı. Oranın lojistik kaynağı aktarımını engelledik. Hem lojistik hem insan kaynağı aktarımını kestik. Şu anda orası bizim çinko ithalatımızı gerektirmeyecek madene sahip. Şırnak bir petrol şehri haline geliyor. Bizlere denetmediler, yaptırmadılar.
6 milyon insanı terör koridoru olarak nitelenen bölgede barındırıyoruz. Orada bu insanların tutulmadığını düşünün. Ya bu insanlar öldürülecek, hapse konacak ya da Türkiye'ye gelecekler. Türkiye ekonomisini buna rağmen ayakta tuttu. Türkiye kafa karışıklığı yaşasa 6-8 Ekim olaylarından sonra başka şeyler olabilirdi. 450 yatırımcı Diyarbakır organize sanayi sitelerinde sıra bekliyor yatırım için.
2023'TE 31 TERÖR OLAYI ENGELLENDİ
Sadece 2023'te 31 terör olayı engellendi. PKK, fark etmeksizin Kürt'üne de Arap'ına da eylemlerini yaptırabiliyor. Onlarca olayı yakalıyoruz. Fransa, Amerika ve Avrupa'nın başka ülkeleri burada eğitim veriyorlar.
TÜRKİYE O TERÖR DEVLETİNİ KURDURMAZ
Avrupa, PYD'yi destekliyor. 'Biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz' diyorlar. Yüzlerce TIR'lık yardım yaptılar. Türkiye, tek bir vatandaşı da kalsa bu devleti kurdurmaz. Bunun bugünün işi olduğunu düşünürsek yanılırız. Siz bu hattı kaybederseniz Türkiye'nin bölünmesi başlar. İki büyük destek var, biri fiili destek biri örtülü destek. En büyük desteği Amerika ve Fransa veriyor. Biz Amerika'ya karşı bir bağışıklık sağladık. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye çalıştılar. Uçağının nereden gittiğini açığa çıkardılar. Garip Fransa'nın nerede bir bağışıklığı olacak. Avrupa Birliği iki başkan vekilinden biri, güzel bir söz söyledi. Kral Çıplak dedi. Biz ticaretimizi Çin'e, enerjimizi Rusya'ya güvenliğimizi ABD'ye bağladık, dedi.
AVRUPA VE AMERİKA BİZE AMBARGO KOYDU
Türkiye'nin bugünkü durumuna 'tam bağımsızlık' deniyor. Siz enerjinizi bağımsızlaştırırsanız, havalimanınızı yaparsanız, köprülerinizi yaparsanız bu tam bağımsızlık yolunda attığınız adımlardır. Kanada bize ambargo koymuştu. Amerika bize ambargo koydu. Türkiye'yi kısıtlamaya çalıştılar.
DEPREMLERDE CAN KAYBI 50.783
Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783.
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