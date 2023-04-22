Bakan Soylu ABD ve Avrupa’nın Türkiye düşmanlığı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı: Ambargo koydu

AMERİKA YANI BAŞIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYOR

Türkiye turizm açısından rekor kırdı. İhracatta rekor kırdı. Geçen yıl Doğu ve Güney Doğu'da üniversite öğrencisi açısından rekor kırdı. Kış turizminde rekor kırdık. Türkiye tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Avrupa'nın kaçak göçmen endişesi yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Avrupa'nın bizim gibi komşuları yok. Bizim otoritesi olmayan komşularımız var. Buna rağmen Türkiye kendi istikameti açısından önemli adımlar atıyor. Gezi olaylarını yaşamış ve takılıp kalmamış. İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diyorlar. Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nı, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmadığını düşünelim. Yavuz Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim. Burası İpek Yolu'nun kalbi olacak. Bütün maliyetlerle karşı karşıya kalmasına rağmen, Türkiye bu maliyeti ödedi. Mahallenizdeki evlerin, okulların yıkıldığını yakıldığını düşünsenize. Türkiye 2012'de Gezi olaylarından sonra yatırımların kesilmesi için bir dizi olaylarla karşı karşıya kaldı. Bir de dünyanın elinde olmayan salgın eklendi. Dünyanın en büyük göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Bunun her türlü maliyeti var. Amerika, yanı başımızda terör devleti kurmak istiyor. Bu terör devletini kurduğu andan itibaren maliyeti var. Önlem alıyoruz. Buna karşı 4 büyük operasyon yaptık.