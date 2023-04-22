Oy kullanırken bunlara dikkat! Yeni pusula isteme hakkı var mı? Yanlış mühür basılırsa ne olur?
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere adım adım yaklaşırken, tarihte ilk kez 1 metrelik oy pusulası kullanılacak. Peki vatandaş seçimde oyunun boşa gitmemesi için nelere dikkat etmeli? Oy verirken kurallar neler? Yanlış oy verilirse yeni pusula hakkı var mı? İşte detaylar...
Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken, tarihte ilk kez 1 metrelik pusulada oyunu kullanacak. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, oy kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Vatandaşa uyarılarda bulunan Özel, " 'Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin" deme hakkı yok." dedi. Hürriyet'in haberine göre ayrıca pusulada herhangi bir yırtık, iz ve işaretin de olmaması gerek.
İşte Recep Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar
- "Vatandaşın, 'evet' tercih mührünü oy vereceği siyasi partiye ayrılan alana basması gerekiyor. Yine, Cumhurbaşkanı adayının üstüne basması ve her iki pusulada da herhangi bir yırtık, çizik, iz işareti olmayacak şekilde katlayarak zarfın içerisine koyması lazım. Tamamen yırtılmış olan oyların geçersiz sayılacağı belirtiliyor. İz ve işaret anlamı taşımayan yırtıklar geçersiz oy olarak sayılmıyor.
- İttifak çerçevesi içinde herhangi bir alana basıldığında o oy ittifakın ortak oyu sayılacak. Eğer bir partinin olduğu çerçeveye basıldığında ise o parti için sayılacak.
- Her vatandaşın bir tane oy pusulası hakkı bulunuyor. Oy pusulasında istediği partiye oy veremezse 'Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin' deme hakkı yok. Mührü bastıktan sonra, katlarken başka bir siyasi partinin üzerine geçse bile, öbür tarafa tersi ya da izi çıkacağı için nereye basıldığı belli olacak. Bu oylar geçersiz sayılmayacak. Tamamının düzgün bir şekilde hangi siyasi partiye oy basıldığı anlaşılıyorsa o siyasi partiye verildiği kabul edilecek."
249 MİLYON ADET BASILDI
Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri için yurtiçi ve yurtdışı dahil toplamda 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basıldı. Türkiye'deki seçim çevrelerinin oy pusulasının tamamı Ankara'da 3 matbaada bastırılıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Oy pusulaları seçmen sayısının yüzde 15 fazlası olarak bastırılıyor. Oy pusulasının 390 ile 410'luk paketler (Paketteki oy pusulası sayısı) arasında basımı yapılıyor. Köylere 410'luk, il merkezindeki sandıklara ise 390'lık oy pusulası paketi gönderiliyor. Seçmen sayısının 100 olduğu bir köye de 410 oy pusulası olan paket gönderiliyor. Kalan 310 oy tutanak tutularak imha ediliyor.
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