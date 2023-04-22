Oy kullanırken bunlara dikkat! Yeni pusula isteme hakkı var mı? Yanlış mühür basılırsa ne olur?

- Her vatandaşın bir tane oy pusulası hakkı bulunuyor. Oy pusulasında istediği partiye oy veremezse 'Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin' deme hakkı yok. Mührü bastıktan sonra, katlarken başka bir siyasi partinin üzerine geçse bile, öbür tarafa tersi ya da izi çıkacağı için nereye basıldığı belli olacak. Bu oylar geçersiz sayılmayacak. Tamamının düzgün bir şekilde hangi siyasi partiye oy basıldığı anlaşılıyorsa o siyasi partiye verildiği kabul edilecek."