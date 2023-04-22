7'li koalisyon "Kürtlük-Alevilik-Sünnilik" üzerinden neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan tehlikeli kumar

Övür'ün 'Kürtler Aleviler ve Kılıçdaroğlu' başlıklı yazısı ise şu şekilde;

"Bari bayramda siyasi gerilimden biraz uzak kalınsaydı iyi olurdu ama olmadı. Muhalefet tam tersine hem şikayet ettiği hem de körüklediği kutuplaşmayla ilgili öyle şeyler yaptı ki, akıl sır erdirmek mümkün değil.

Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayrı bir yere koymak gerekiyor. Kılıçdaroğlu uzun zamandır izlediği tahrip siyasetini bir üst düzeye taşıyarak önce Kürtlere ilişkin gerçekten siyasetin sınırlarını zorlayan kışkırtıcı bir açıklama yaptı: "Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici..."

Gel de şaşırma, girdiği bütün seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, yine girdiği her seçimde yüzde 50 civarında oy alan Erdoğan'a, "Ne zaman seçimi kaybedeceğini görse..." diye bir suçlamada bulunuyor. İnanılır gibi değil.

Evet, ortada utanç verici bir durum da var ama o, Kemal Bey'in attığı: "Kürtlere toplu terörist muamelesi yapma" iftirasıdır. Bu iftira olduğu kadar aynı zamanda çok tehlikeli bir kışkırtmadır da.

Kendi partisinin ırkçı ve ötekileşterici tarihini gizlemek için böyle bir yönteme başvuruyorsa işe yaramayacağı çok açık çünkü Kürtler CHP'yi ve tarihini iyi biliyor.

Dahası Türkiye'de bilinen ırkçı bir parti bile böyle pervasız bir siyasi dili kullanmazken, CHP gibi bir kitle partisinin genel başkanının bu dili kullanması akla, farklı bir misyon üstlendiğini getiriyor. Bir anlamda bu dil, şiddeti meşrulaştırdığı gibi çözüm süreçleriyle Kürtlerin hayatını zehir eden yasakları kaldıran Başkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Böylece Kürtlerden oy alacağı hesabını yapıyor ama ülkeyi de tarihsel bir kopuşun eşiğine getiriyor.

Bunun bedeli çok ağır olur Kemal Bey, başka bir niyetiniz yoksa oy için değmez.

Gelelim "Ben Aleviyim" açıklamasına... Kılıçdaroğlu ilk kez Alevi olduğunu açıkladı:

"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım..."

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da "masum" değil ve çok tartışılacak... Ama yine de önemli çünkü yıllardır üstlenemediği kimliğini, ilk kez Erdoğan döneminde üstlenmiş olması bile başlı başına bir devrim.