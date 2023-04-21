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MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

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