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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramını kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramını kutladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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