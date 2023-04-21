Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank dün yani arefe günü AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.