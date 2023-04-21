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Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a bayram temizliği yaptı. Bakan Varank'ın Bursa'daki bir oto yıkamacıda Togg'u kendi elleriyle yıkaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Bursa'da katıldığı iftar programından sonra Togg marka yerli otomobille ayrılarak oto yıkama istasyonuna gitti. Bakan Varank, burada sabunlu süngerle temizlediği aracına su sıkarak elleriyle yıkadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank dün yani arefe günü AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada partililerle iftar yapan ve hükümetin icraatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı Togg marka yerli otomobille bölgeden ayrıldı.

Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkadı. Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile Togg'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı. İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine Togg'a binerek uzaklaştı.

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