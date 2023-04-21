Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a bayram temizliği yaptı. Bakan Varank'ın Bursa'daki bir oto yıkamacıda Togg'u kendi elleriyle yıkaması renkli görüntüler oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Bursa'da katıldığı iftar programından sonra Togg marka yerli otomobille ayrılarak oto yıkama istasyonuna gitti. Bakan Varank, burada sabunlu süngerle temizlediği aracına su sıkarak elleriyle yıkadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank dün yani arefe günü AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada partililerle iftar yapan ve hükümetin icraatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı Togg marka yerli otomobille bölgeden ayrıldı.
Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkadı. Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile Togg'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı. İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine Togg'a binerek uzaklaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...
- YENİ TEKLİF GELDİ! Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
- 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi!
- Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları
- MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...
- Bayramda otobüsler, marmaray, metrobus, tramvay ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?
- Ramazan Bayramı hutbesi TAM METNİ OKU 2023 | Bayram namazı hutbesi farz mı, konusu nedir?
- Ramazan Bayramı MESAJLARI 2023: Anneye, babaya, eşe, dosta, sevgiliye bayram mesajları! En güzel, anlamlı, dualı, hadisli Şeker Bayramı sözleri!
- 21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku!
- Al Sancak yeni bölüm ne zaman? TRT1 Al Sancak dizisi bitti mi, bayramda yayınlanacak mı?
- Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Celp tarihleri 2023!