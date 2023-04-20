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Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Selahattin Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle hafızalara kazınan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük vadeden 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" demekten bile çekinmiyor.

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı.

Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği trajik olayın baş sorumluları arasında gösterilen Demirtaş için her fırsatta özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Demirtaş'ı da Kavala'yı da serbest bırakacağız" demişti.



TEK UMUDU KILIÇAROĞLU
Hapis hayatından kurtulabilmek için sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na güçlü destek veren Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" diyecek kadar ileri gitti.

Son paylaşımlarından birinde dikkat çekici bir oy pusulası da yayımlayan Demirtaş, 4 adaydan 3'ünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1'ini ise Kılıçdaroğlu olarak göstererek algı operasyonu yaptı.

Paylaşıma diğer cumhurbaşkanı adayları olan Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den de sert tepki geldi. Demirtaş'a cevap veren Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek 'bölme' işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte 'çarpma' işlemi de var" sözüyle gündem oldu.

Muharrem İnce ise "Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem Hoca'dan sana bir ders olsun bu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var, 'Anayasa'ya aykırı ama teklife evet diyeceğiz' diye." şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NU İLK TEBRİK EDENLERDEN
Altılı masanın 6 Mart buluşması sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesiyle en büyük sevinci yaşayan isimlerden olan Demirtaş, "Kendisini HDP'ye bekliyoruz" diyerek vakit kaybetmeden pazarlık masasına davet etmişti.

Demirtaş, seçimlerde HDP'nin desteği için Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi'ni kabul et" şartını da dayatmıştı.

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