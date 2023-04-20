Son dakika | Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı: Depremzedeler yuvalarına kavuşacak
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"RAMAZAN AYINI BURUK KARŞILADIK, BURUK GEÇİRDİK"
Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamdediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.
İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz.
"DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"
Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazanın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik.
Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla, gönüllüleriyle sahadalar.
"YARALARI ASRIN DAYANIŞMASIYLA SARIYORUZ"
Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibarıyla enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor.
Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor.
"BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLERİN DAHA DA HIZLANACAĞINI İNANIYORUZ"
Bayramdan sonra deprem illerimizde dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağını inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız.
"TOPLAM 650 BİN YENİ YUVA YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Deprem bölgesine 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız.
"85 MİLYONUN TÜM FERTLERİNDEN BU KUTLU VE ZORLU MÜCADELEDE YANIMIZDA OLMALARINI BEKLİYORUZ"
Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz.
Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun.
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