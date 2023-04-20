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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabir ziyareti!

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Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kabir ziyareti!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

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