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Haberler Galeri Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Merkez üssü Sivrice olan Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçti. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,5'lik deprem, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere pek çok ilden ve Irak, İran, Lübnan, Suriye gibi komşu ülkelerden de hissedildi. depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri, manzarası ile dikkat çekiyor. 88 yaşındaki Emine Sürmez, "Evlerimiz cennet, biz memnunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yer yurdu cennet olsun. Allah, ona uzun ömür versin" dedi.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:06
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Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

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Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edildi.

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Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

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Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Göl manzaralı TOKİ konutlarına yerleşen hak sahipleri güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Hazar Gölü'nün dibinde Hazar Baba Dağı'nın eteğinde bulunan konutlar manzarası ile de dikkat çekiyor.