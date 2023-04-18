Depremde yıkıldı TOKİ ile hayat buldu! Göl manzarasıyla dikkat çekti: Evlerimiz cennet

Merkez üssü Sivrice olan Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçti. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,5'lik deprem, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere pek çok ilden ve Irak, İran, Lübnan, Suriye gibi komşu ülkelerden de hissedildi. depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri, manzarası ile dikkat çekiyor. 88 yaşındaki Emine Sürmez, "Evlerimiz cennet, biz memnunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yer yurdu cennet olsun. Allah, ona uzun ömür versin" dedi.

