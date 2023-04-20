20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının esasları belirlendi! YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının esasları belirlendi! YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2023
ABONE OL
Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının esasları belirlendi! YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin, radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların tarih ve saatlerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA