Baraj altında kalmaktan korkan İYİ Parti’den akıllara ziyan sözler! Müsavat Dervişoğlu’nun iddiaları alay konusu oldu: Meğer Akşener tiyatro oynamış

Oyları baraj altında kalan ve HDP iş birliği nedeniyle önemli isimlerin istifa ettiği İYİ Parti'de siyasi hatalar, yanlış hamleler ve samimiyetsizlikte her geçen gün yeni bir çıta aşılıyor. Türk siyaset tarihinin gördüğü en sıradışı skandallardan olan "Akşener'in masadan kalkması" sürecine örtbas etme çabasına giren İP yönetiminden akıllara ziyan bir açıklama geldi. Akşener'in iki numarası olarak bilinen Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu masadan kalkma sürecinin diğer genel başkanların bilgisi dahilinde millete oynanan bir tiyatro olduğunu söyledi.

Dervişoğlu'nun bu itirafı Meral Akşener masadan "Samimi ve dobra bir insan olduğum için kalktım" sözlerini ve bugün kerhen desteklemek zorunda kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Meral Hanım merttir. Ülkücü damarı tuttu" sözlerini de yalanladı ve bunların da bir tiyatro olduğunu ortaya koydu.