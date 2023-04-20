Baraj altında kalmaktan korkan İYİ Parti'den akıllara ziyan sözler! Müsavat Dervişoğlu'nun iddiaları alay konusu oldu: Meğer Akşener tiyatro oynamış
7'li koalisyonun ortağı HDP ile aynı masada fikir birliği yaptığı için oylarının baraj altında kalma ihtimalinin güçlendiği şu dönemde İP, kendi kafasından yazdığı senaryolarla skandallarını örtbas etme çabasına içine girdi. FOX TV'de canlı yayına çıkan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in neredeyse siyasi kariyerine mal olacak "masadan kalkma" sürecini baştan sona kurgulanmış bir oyun olduğunu iddia etti. Dervişoğlu'nun deyim yerindeyse "buna kargalar bile güler" cinsindeki iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.
Oyları baraj altında kalan ve HDP iş birliği nedeniyle önemli isimlerin istifa ettiği İYİ Parti'de siyasi hatalar, yanlış hamleler ve samimiyetsizlikte her geçen gün yeni bir çıta aşılıyor. Türk siyaset tarihinin gördüğü en sıradışı skandallardan olan "Akşener'in masadan kalkması" sürecine örtbas etme çabasına giren İP yönetiminden akıllara ziyan bir açıklama geldi. Akşener'in iki numarası olarak bilinen Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu masadan kalkma sürecinin diğer genel başkanların bilgisi dahilinde millete oynanan bir tiyatro olduğunu söyledi.
Dervişoğlu'nun bu itirafı Meral Akşener masadan "Samimi ve dobra bir insan olduğum için kalktım" sözlerini ve bugün kerhen desteklemek zorunda kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Meral Hanım merttir. Ülkücü damarı tuttu" sözlerini de yalanladı ve bunların da bir tiyatro olduğunu ortaya koydu.
İP'İN BARAJ ALTINDA KALMA KORKUSU! NE YALAN SÖYLEYECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR
Dervişoğlu Akşener'in masadan kalktığı ve CHP'liler tarafından tonlarca küfür yediği sürecin Akşener'in kurguladığı ve bütün masanın oynadığı bir tiyatro olduğunu söyledi. Dervişoğlu "Masadan bilerek kalktık. Bütün bu olup bitenler kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi. Bu plan da müştereken oluşturuldu diyebilirim. Genel başkanlar biliyordu. 2 Belediye Başkanının Başkan Yardımcısı olacağı biliniyordu. Kazanamayacak aday diye takdim edilen sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday haline getirmek için bir hamle gerekiyordu. İktidara karşı strateji uyguladık." dedi.
Meral Akşener'in masadan kalkış süreci Müsavat Dervişoğlu'nun bugün FOX TV canlı yayınındaki itiraflarıyla birlikte değerlendirildiğinde çok farklı bir anlam kazandı. İşte olan bitenler ve Müsavat Dervişoğlu'nun AKILLARA ZİYAN O AÇIKLAMALARI...
AKŞENER MASADAN KALKTI VE ORTAKLARINA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SÖYLEDİ
Meral Akşener'in masadan kalktığı ve ittifakı dağıttığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını kabul ettirmek için diğer genel başkanları da kullandığını ima etmiş ve masaya yönelik zehir zemberek sözler söylemişti. Akşener "Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür"
"İYİ PARTİ KISKACA ALINMIŞTIR"
Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAHSİ HIRSI TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir.
KENDİ YANDAŞLARI BİLE İNANMADI! KÜFÜR VE HAKARETİ DE TİYATRODAN MI YEDİ?
Bunun üzerine masadan kalkan Akşener'e yönelik CHP başta olmak üzere masanın kalanları ve sosyal medya hesapları üzerinden küfür ve hakaret süreci başlatıldı. Onur, gurur, haysiyet cellatlığının havalarda uçuştuğu o anlarda CHP destekçisi sanatçılar bile devreye alındı ve Akşener'e dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde 'ÜZERİNE SİFON ÇEK' göndermesi yapıldı ve on binlerce hesaba bu linç tweetiyle paylaşım yaptırıldı.
MASAYA ZORLA DÖNDÜRÜLDÜ
Bunların üzerine masaya adeta zorla döndürülen Meral Akşener'in yüzündeki mutsuzluk da haberlere konu oldu. Döndükten sonra da o günlerde ne olduğunun cevabı için gözler iki isimdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener... İki isim partilerinin grup toplantısında ve canlı yayınlarda konuştu.
KILIÇDAROĞLU: "MERAL HANIM MERTTİR, ÜLKÜCÜ DAMARI TUTTU" DEDİ!
Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşener için "Meral hanım merttir. Ülkücü damarı tuttu" demişti. Mert dediği Meral Akşener'in o sırada danışıklı dövüşün tiyatrosunu oynadığı ortaya çıktı.
AKŞENER: "DOBRA OLDUĞUM İÇİN MASADAN KALKTIM"
Yine yakın tarihin en büyük siyaset skandalına ilişkin neler olup bittiğine dair mikrofon uzatılan Meral Akşener "Dobra bir insan olduğum için masadan kalktım. İyi de oldu" dedi.
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