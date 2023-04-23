İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak 2023?
"Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar detaylar merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 21-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek bayramın son gününde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak. Peki, bayramda ulaşım bedava mı olacak?
"Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu güncemdeki yerini aldı. Bayramı İstanbul'da geçirecek olanlar toplu taşımaların ücretsiz olup, olmayacağını sorguluyor. Ulaşımda Ramazan Bayramı kararı alan Cumhurbaşkanlığı kararı kamuoyu ile günler öncesinden paylaştı. Peki, bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte, sorunun cevabı...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?
Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?
KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?
- Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...
- 23 Nisan Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? Anıtkabir bayramda açık mı 2023?
- Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?
- MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? ASAL sorgulama...
- 22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
- İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
- En güzel RESİMLİ, anlamlı, kısa, uzun '23 Nisan Kutlu Olsun' MESAJLARI! Türk Bayraklı yeni 23 Nisan kutlama sözleri!