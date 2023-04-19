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YSK'dan milletvekili kesin aday listelerine onay

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Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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YSK’dan milletvekili kesin aday listelerine onay

Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili kesin aday listelerini onayladı.

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