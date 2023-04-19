CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu seçim bir rejim değişikliği
İstanbul hizmet beklerken Bay Kemal'e oy toplamak için günlerdir Türkiye'nin farklı bölgelerini gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "Bu seçim bir rejim değişikliği" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası HDP'yi ziyarete koşarak Kandil'e selam çakmış ve teröristleri umutlandırmıştı. Bu ziyaret sonrası HDPKK'dan üst üste Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmişti. İşte detaylar...
Türkiye'de artık 2023 seçimlerine giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yaptığı ziyaretle birlikte Kandil'e selam çakarken sözde milliyetçi İYİ Parti de HDPKK'nın masaya oturmasına ses çıkarmadı.
HDPKK'DAN AÇIK DESTEK
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Bilindiği üzere HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." demişti.
"REJİMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ" İTİRAFI
Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz. Medeniyet seçimi yapacaksınız medeniyet. Bu seçim bir rejim değişikliği" dedi.
TEMELLİ KİRLİ PAZARLIK DENKLEMİ
Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturduğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Kandil'deki elebaşlarından biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki bölücülük temelli kirli denklem bir kez daha açığa çıkmış oldu.
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