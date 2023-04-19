19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin sahte tiyatrosunun ucuz figüranı Canan Kaftancıoğlu fena halde rezil oldu! "Terör kafasıyla" kurgulanan oyun kısa sürede yerle bir oldu

CHP'nin sahte tiyatrosunun ucuz figüranı Canan Kaftancıoğlu fena halde rezil oldu! "Terör kafasıyla" kurgulanan oyun kısa sürede yerle bir oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
ABONE OL
CHP’nin sahte tiyatrosunun ucuz figüranı Canan Kaftancıoğlu fena halde rezil oldu! Terör kafasıyla kurgulanan oyun kısa sürede yerle bir oldu

HDP'nin "baş tacı" edildiği Yedili koalisyonun erozyona uğrayan oy oranları, 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala muhalefeti iyice tedirgin etmeye başladı. Kendilerince "mağduriyet" algısı oluşturup "duyar kasarak" oy devşirmeye çalışan masanın ortakları bir bardak suda fırtına koparmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Yalan ve iftira tiyatrosunun "ucuz figüranı" CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine biçilen rol gereği yapmaya çalıştığı algı operasyonlarının altında kalarak fena halde rezil olmaya devam ediyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla mahalle temsilciliklerinde yapılan provokasyonla ilgili tehditler savurdu. Kaftancıoğlu'nun provokasyonuna çok geçmeden elinde patladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA