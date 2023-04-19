CHP'li İBB'den büyük skandal! Cami motiflerini ayaklar altına aldılar
Son dakika haberi | Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a adeta "çivi bile çakmazken", skandal sözleri ve eylemleriyle gündme olmaya devam ediyor. Daha önce İstanbul'un ortasına Antik Roma Hipodromu yapmanın hayalini kuran CHP'li İmamoğlu şimdi de Ayasofya, Sultanahmet, Kariye gibi camilerin motiflerinin bulunduğu demir blokları Sarayburnu'nda ayakla basılacak yükseklikte zemine yerleştirdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerden çok skandal sözleri ve eylemleriyle gündem oluyor. İmamoğlu'nun son rezaleti İstanbul'un en ünlü camilerinin motifleriyle süslü blokları, ayak basılacak seviyede sergilemeye başlaması oldu.
SECCADE TARTIŞMASI BİTMEDEN
Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye bastığı skandal fotoğrafların üzerinden henüz uzun bir süre geçmemişken, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka bir rezaletle kamuoyunda tartışılıyor.
CAMİ MOTİFLERİ YERE YERLEŞTİRİLDİ
İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.
AYA İRİNİ'YE HAÇ EKLENMİŞ
İBB'nin cami motifli skandalı ile beraber, Aya İrini müzesinin kubbesinde haç olmamasına rağmen motiflerinde haç işaretine yer vermesi de dikkat çekti.
SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak dakikalarca saygısızca dolaştığı görüntüler tepki çekmişti.
Daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilişinden rahatsız olan İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan bir panele katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç olduğuna inanmıyorum" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekmişti.
İmamoğlu, aynı zamanda İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu yapmanın hayaliyle yanıp tutuşuyor.
Bu gelişmenin ışığında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sunmuştu.
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