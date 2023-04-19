Azerbaycan'dan Kahramanmaraş depremi sonrası milyonlarca dolarlık destek: Türkiye’nin inşası bizim inşamız
Depremlerin ardından Türkiye’nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev, “Cumhurbaşkanımız Aliyev, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar yardım ayırdı. Azerbaycan Caddesi’nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik, çalışmalara başlandı. Türkiye’nin inşası bizim inşamızdır” dedi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan, deprem illerine yönelik maddi desteğini sürdürecek. Azerbaycan, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için 100 milyon dolarlık bir yardım bütçesi hazırladı.
Depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım ekibiyle Türkiye'nin yaralarını sarmaya yardım eden Azerbaycan, maddi desteklerine de devam ediyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nce düzenlenen iftar programına Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev de katıldı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Aliyev, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, önceki gün 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi. Aliyev, "Depremden hemen sonra çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycan, Türkiye'nin yanında olmak istedi ve oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan Caddesi'nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız.
Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bir millet olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi, Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" diye konuştu.
Aliyev, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin bütün imkânlarıyla Azerbaycan'ın yanında durduğuna vurgu yaparak, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız. Türkiye'mizin kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini bilerek, her zaman Türkiye'mizin arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı? 2023 Son teravih ne zaman kılınacak?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?
- LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Kayseri'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri bayram namazı saatleri 2023!
- Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı
- DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?
- Gaziantep'te bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Gaziantep Ramazan Bayramı saatleri 2023...