Azerbaycan’dan Kahramanmaraş depremi sonrası milyonlarca dolarlık destek: Türkiye’nin inşası bizim inşamız

Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bir millet olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi, Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" diye konuştu.

Aliyev, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin bütün imkânlarıyla Azerbaycan'ın yanında durduğuna vurgu yaparak, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız. Türkiye'mizin kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini bilerek, her zaman Türkiye'mizin arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.