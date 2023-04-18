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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınadı. Çelik paylaşımında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" dedi.

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